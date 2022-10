Nach Fahrerflucht: Red-Bull-Erbe untergetaucht

Zusammen mit Chaleo Yoovidhya (✝88), dem Gründer des Unternehmens, welches das thailändische Original von Red Bull produziert, baute der kürzlich verstorbene Dietrich Mateschitz (✝78) ein Milliardenimperium auf. Ein Enkel von Yoovidhya ist allerdings seit Jahren auf der Flucht vor der Justiz, weil er einen Polizisten getötet haben soll.

Ein Milliardenimperium

Mateschitz erwarb die Lizenzrechte an der Marke und gründete 1984 mit Yoovidhya, der 2012 verstarb, die Red Bull GmbH. Mittlerweile ist die Firma ein Weltkonzern: 2021 wurden über 9,8 Milliarden Dosen des Energydrinks verkauft, was ihn zum meistverkauften Energydrink der Welt macht. Zudem sponsert RedBull Sportler von der Formel 1 bis zum Fußball.

Fahrerflucht mit tödlichen Folgen

Vorayuth Yoovidhya wird am 3. September 2012 in Bangkok von einem Polizisten zur Befragung geführt. © AP

Der Enkel des thailändischen Firmengründers raste bereits 2012 in seinem Ferrari mit hoher Geschwindigkeit durch Bangkok Downtown und traf dabei einen Polizisten. Der damals 30-Jährige soll die Leiche nach dem Aufprall noch hundert Meter mitgeschleift haben, bevor er Fahrerflucht beging. Die Polizei, die der Ölspur des entsprechend beschädigten Ferraris folgte, fand das Tatfahrzeug schließlich in der Garage des Yoovidhya-Clans.

Wegen des Familienvermögens schien der superreiche Erbe allerdings für die Justiz unantastbar zu sein. Fünf Jahre lang drückte er sich davor, vor Gericht zu erscheinen und ließ sich von seinen Anwälten entschuldigen, die behaupteten, er wäre krank oder geschäftlich im Ausland. Stattdessen reiste

Vorayuth Yoovidhya um die Welt und lebte weiter in Saus und Braus: Es tauchten immer wieder Fotos von ihm in London, bei F1-Rennen, in Discos, beim Skifahren oder in Luxusresorts auf.