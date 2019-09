Lustenow sucht die innovativsten Gründer

Unter dem Titel „Lustenow! – dein Start-up Programm“ startet Österreichs größte Marktgemeinde einen vorarlbergweit einzigartigen Gründer-Wettbewerb.

Um sich im Konkurrenzkampf gegen den stetig wachsenden Online-Handel zu behaupten, hat die Gemeinde Lustenau ein Konzept für die Ansiedlung innovativer Köpfe mit marktfähigen und bahnbrechenden Geschäftsideen entwickelt. Mit dem Ortskernförderprogramm der anderen Art beschreiten die Lustenauer einen neuen Weg im Bereich des aktiven Standortmarketings. Unter dem Titel „Lustenow! – dein Start-up Programm“ startet Österreichs größte Marktgemeinde einen - vorarlbergweit einzigartigen - Gründer-Wettbewerb zur Verdichtung des Wirtschafts- und Branchenbesatzes in der innerörtlichen Kernzone.

Unterstützung in der Startphase

Mit Hilfe eines breiten Netzwerks an Partnern aus dem lokalen und regionalen Raum siedelt Lustenau Betriebsgründer und Jungunternehmer nicht nur an, sondern unterstützt diese auch mit umfangreichen Leistungen im ersten Jahr. Im Gegensatz zu vielen bisherigen Fördermodellen, wie z.B. monetäre Direktförderungen und Mietzuschüsse, setzt „Lustenow!“ bei der gezielten fachlichen sowie marketingtechnischen Förderung und Begleitung der Betriebsgründer und Jungunternehmer im Verlauf des ersten und zumeist schwierigsten Jahres an.