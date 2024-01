Lustenaus Löwen empfangen Adler aus Kitzbühel

Im Rahmen der Zwischenrunde empfängt der EHC Lustenau den EC Kitzbühel. Nach der Niederlage am vergangenen Samstag ist das Team von Coach Philipp Winzig auf Wiedergutmachung aus und benötigt einen Sieg, um den Anschluss an die Top-Zwei Teams der Gruppe nicht zu verlieren. Spielbeginn am Donnertag in der Rheinhalle ist um 19.30 Uhr.

Mit einer nicht zu erwartenden Niederlage musste der EHC Lustenau am vergangenen Samstag die Heimreise aus Klagenfurt antreten. Dadurch beträgt der Rückstand auf den zweiten Rang in der Tabelle - bei einem Spiel weniger für den EHC Lustenau - schon sechs Punkte. Umso wichtiger ist somit das kommende Spiel am Donnerstag gegen die Adler aus Kitzbühel. Sie belegen derzeit mit 10 Punkten den angestrebten zweiten Rang und sind ein direkter Konkurrent in Bezug auf die Pre-Playoff Qualifikation.

Bereits zweimal trafen die beiden Teams im Verlauf der diesjährigen Meisterschaft aufeinander. Beide Male ging das Spiel in die Verlängerung und beide Male hatte der EHC Lustenau das bessere Ende für sich. Mit einem vollen Erfolg können die Lustenauer den Rückstand auf Kitzbühel auf drei Punkte reduzieren. Zudem hat der EHC Lustenau ein Spiel weniger als die Tiroler.

Um jedoch als Sieger vom Eis gehen zu können, müssen sie sich im Gegensatz zum KAC-Spiel steigern. Im Angriff müssen mehr gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor erzwungen werden. Diese Möglichkeiten sollten dann in Tore umgemünzt werden.

In der Defensive wird es wichtig, die starken Stürmer der Tiroler möglichst effektiv zu neutralisieren. Die drei Legionäre Joonas Niemelä, Chris Seto und Waltteri Lehtonen erzielten bisher nicht weniger als 53 Tore für die Adler. Nach dem Grunddurchgang belegte Kitzbühel den achten Tabellenrang und startete mit fünf Punkten – somit mit vier Punkten mehr als Lustenau - in die Zwischenrunde. Der EHC Lustenau wird alles versuchen, um am Donnerstag den Punkterückstand zu reduzieren. Spielbeginn in der Rheinhalle ist um 19.30 Uhr.

Freikarten-Aktion des EHC Lustenau

Unter dem Motto „bring a friend“ kann jeder Saisonkarten-Besitzer eine weitere Person auf das Spiel mitbringen, für welche der Eintritt zu diesem Spiel kostenlos ist. Nach Vorzeigen der Saisonkarte an der Abendkasse wird diese Freikarte ausgegeben. Das Team rund um Kapitän Max Wilfan erhofft sich dadurch die notwendige Unterstützung bei diesem Spiel.

EHC Lustenau : EC Kitzbühel

Donnerstag, 01. Februar 2024, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau