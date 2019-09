Lustenaus Bürgermeister Kurt Fischer steckt hinter Grönemeyers "Wut-Video“

Wie jetzt bekannt wurde, hat niemand Geringerer als Lustenaus Bürgermeister Grönemeyers Wut-Rede gegen rechten Hass ins Netz gestellt. W&W sprach mit Kurt Fischer über seinen internationalen Scoop.

Kurt Fischer, seines Zeichens jahrzehntelanger Bewunderer des deutschen Kultstars, gilt als eifriger Nutzer der Sozialen Medien und schätzt sowohl als Mensch als auch von Bürgermeisterseite aus die Möglichkeiten des „Global Village“. Gleichzeitig verweist er im Gespräch mit WANN & WO aber auch auf die mannigfaltigen Gefahren in einer „Zeit der großen Gereiztheit und kollektiven Erregung“, in Anspielung auf das von ihm sehr geschätzte Buch von Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Trotzdem sei er sich immer seines Amtes bewusst, obwohl er auch ein gewisses Maß an Privatsphäre als Mensch, auch in Sozialen Netzwerken, beanspruche.

Posting auf der Zugfahrt

Grönemeyers Rede, die in höchst emotionaler Art gegen rechten Hass und Hetze im Netz aufruft, scheidet die Geister. Kurt Fischer begrüßt beispielsweise den Kommentar von Heiko Maas, da er nicht versuche, die ohnehin schon hitzige Debatte weiter zu befeuern. Er kommentierte Fischers Video folgendermaßen: „Es liegt an uns, für eine freie Gesellschaft einzutreten und die Demokratie gemeinsam zu verteidigen. Danke an Herbert #Groenemeyer und allen anderen, die das jeden Tag tun.“ Weniger freundliche Worte fand FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky. „Si tacuisses, philosophus mansisses – in Anlehnung an diesen lateinischen Spruch wäre es besser gewesen, Herbert Grönemeyer hätte sich bei seinem Wien-Konzert lieber ausschließlich auf seine Musik konzentriert, anstatt die Konzertbesucher mit linksradikalen Parolen zu malträtieren. Denn wir entscheiden selbst frei und demokratisch über unsere Politik.“ Und wenn sich Grönemeyer schon dermaßen links oute, dann stelle sich die Frage, warum er sich als in London lebender Steuerflüchtling seiner sozialen Verantwortung in seiner Heimat Deutschland entziehe.