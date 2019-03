Lustenau-Kirchdorf: Neue Begegnungzone mit Tempo 20 erhitzt Gemüter

Die Begegnungszone bei der VS Lustenau-Kirchdorf sorgt für Diskussion: Seit Tempo 20 beschlossen wurde tappten zahlreiche Autofahrer in die Radarfalle.

So denkt die Bevölkerung

Beim VOL.AT-Lokalaugenschein herrschten in der Bevölkerung gemischte Gefühle gegenüber der Begegnungszone. Nicht jeder ist Fan der Neuregelung bei der VS Lustenau-Kirchdorf: Während einige Lustenauer Tempo 20 klar befürworten und sich dadurch mitunter sogar sicherer fühlen, sind andere Gegner der neuen Begegnungszone. Tempo 30 wäre ihrer Meinung nach ausreichend gewesen, die Begrenzung auf 20 Kilometer pro Stunde würde den Verkehr nur zum Stocken bringen.

Unfallzahl geht zurück

Grundsätzlich sei in Begegnungszonen immer Tempo 20 vorgesehen, in Ausnahmefällen könne man Tempo 30 verordnen, rechtfertigt Bürgermeister Kurt Fischer die Entscheidung für Tempo 20. Vor der im Zentrum von Lustenau gelegenen VS Kirchdorf sei die Situation so, dass die Kinder immer wieder die Straße queren müssen. “Da ist die Begegnungszone ein ideales Mittel. Wenn sich alle Vekehrsteilnehmer daran halten, dann funktioniert das hervorragend”, so Fischer. Zudem sei durch die geringe Geschwindigkeit ein höheres Level an Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer gewährleistet. “Die Unfallzahl geht drastisch zurück und wenn es einmal einen Unfall gibt, dann ist es bei Tempo 20 niemals so drastisch und gefährlich wie bei Tempo 3o oder höher “, so Fischer.