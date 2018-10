Lustenau: Kritik an Baustelle vor Volksschule Kirchdorf

Seit dem 20. August laufen die Umbauarbeiten in der Kaiser-Franz-Josef-Straße, bis zur Kilbi sollen sie abgeschlossen sein. Von Eltern gibt es Kritik am Zeitpunkt, im Rathaus verteidigt man das Vorgehen.

Der Grund für den Umbau ist eine neue Trinkwasserleitung, außerdem soll vor der Volksschule Kirchdorf bei dieser Gelegenheit eine Begegnungszone entstehen. Kritik gibt es jedoch von Eltern an dem Zeitpunkt der Umbauarbeiten. So liege der Baubeginn mit dem 20. August direkt nach der “Sommerlust” und genau zum Schulbeginn der Volksschüler, die nun allein über Umwege zur Schule finden müssen. Auch das geplante Bauende am 13. Oktober, rechtzeitig zur Kilbi, zeige die Prioritäten der Gemeinde. Diese würden wohl kaum bei der Sicherheit der Kinder liegen.