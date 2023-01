Lustenau: Erneuter 30.000 €-Betrug durch falschen Polizisten

Nach Dienstag wurde auch am Mittwoch ein Betrug an einer älteren Dame durch einen falschen Polizisten verübt, der damit 30.000 Euro erbeutete.

Am Mittwochnachmittag wurde eine 79-jährige Frau in Lustenau über ihr Festnetztelefon von einem unbekannten Mann kontaktiert. Dieser gab an, dass sich vor ihrem Wohnblock ein Tumult von Verbrechern gebildet habe und etwaiges, zu Hause aufbewahrtes, Bargeld bei ihr nicht mehr sicher sei. Nachfolgend forderte der unbekannte Anrufer die 79-Jährige auf, preiszugeben, ob sich Bargeld in der Wohnung befinde. Die ältere Frau gab an, dass sie etwa 30.000 Euro in einer Kassette habe.