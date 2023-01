"Hintermänner im Ausland und mafiös organisiert"

Die gesamte Sendung

Laut Valandro werden die SMS- oder WhatsApp-Nachrichten nach dem Zufallsprinzip an verschiedenste Empfänger verschickt. Die notwendigen Kontaktdaten haben die Betrüger wohl aus automatisierten Programmen die per Zufallsprinzip nach Telefonnummern suchen. Die Nachrichten werden automatisiert von zahlreichen Computern versendet, erklärt der Konsumentenberater. Mit bestimmten Programmen aus dem Darknet sei es den Betrügern möglich, die eigene Telefonnummer so zu verändern, dass diese aus beliebigen Zahlen besteht. So ist es dem Empfänger nicht möglich, einen Absender zu identifizieren.