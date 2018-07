Los geht's! Austria-Derby zum Auftakt der Zweiten Liga

Saisonauftakt für die neue Zweite Liga! Austria Lustenau trifft zum Auftakt auswärts auf Austria Klagenfurt. Die Kärntner haben massiv aufgerüstet.

Los geht’s für Austria Lustenau! Nach dem Cup-Auftakt vergangenes Wochenende startet jetzt die komplett umgekrempelte zweite Liga. Zum Auftakt geht es für die Plassnegger-Elf nach Klagenfurt. Der Coach der Lustenauer stellte vor Saisonauftakt bereits klar, dass man den Aufstieg nicht als Pflicht sieht. “Wir sehen uns nicht als Favorit, werden keine Ziele, was den Aufstieg betrifft, artikulieren”, so Plassnegger. In Bezug auf Austria Klagenfurt spricht Plassnegger gegenüber “Laola1.at” von einer “großen Unbekannten”.