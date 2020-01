Lorüns findet keinen Bürgermeisterkandidaten

Wie geht es in Lorüns ohne Bürgermeisterkandidaten weiter?

Wie geht es in Lorüns ohne Bürgermeisterkandidaten weiter?

Am 15. März finden die Vorarlberger Gemeinderatswahlen statt. Die Gemeinde Lorüns findet jedoch keinen Bürgermeisterkandidaten. In dem Fall kann per Mehrheitswahl jeder Bürger gewählt werden.

Der amtierende Lorünser Bürgermeister Lothar Ladner tritt nicht mehr bei den Gemeinderatswahlen 2020 an. Das bringt so einige Schwierigkeiten für die Gemeinde, zumal es damit auch keine Liste für die anstehende Wahl gibt - und sich zudem nach wie vor kein Bürgermeisterkandidat für Lorüns gemeldet hat, wie aus einem "ORF Vorarlberg"-Bericht hervorgeht.

Falls sich in einer Gemeinde bis spätestens sechs Wochen vor dem Wahltag keine Partei der Wahl stellt, ist die Durchführung einer Mehrheitswahl der nächste Schritt.

Was ist eine Mehrheitswahl?

Bei einer Mehrheitswahl stehen keine konkreten Namen auf dem Wahlzettel. Die Wähler können in die leeren Felder jene Bürger ihrer Wahl hineinschreiben, die sie gerne in der Gemeindevertretung sitzen hätten. Die Bürger mit den meisten Stimmen gelten als gewählt. Wenn eine gewählte Person das Amt nicht annehmen will, rückt die nächste Person nach -solange bis die Gemeindevertretung gebildet ist.

Diese neue Gemeindevertretung wählt dann den Bürgermeister.

Vorarlberg ist das einzige Bundesland, in dem dieses Verfahren zur Anwendung kommt.