Long-Covid, Kinderwünsche und Frauenmuseum Hittisau

Margarethe Hochleitner, Professorin für Medizin und Diversität, Frauenarzt Dr. Norbert Loacker und Stefania Pitscheider Soraperra, Direktorin des Frauenmuseums Hittisau heute in "Vorarlberg LIVE".

Margarethe Hochleitner ist Professorin für Medizin und Diversität an der Medizinischen Universität Innsbruck. Sie setzt sich für Frauengesundheit ein. Vor allem zu Corona-Zeiten macht sie darauf aufmerksam, dass Frauen eher von Long-Covid betroffen sind. In "Vorarlberg LIVE" spricht sie darüber, wieso die Themen Frauen, Diversity und Migration im Gesundheitsbereich nicht undiskutiert bleiben sollen.

Bis zu 15% aller Paare in Österreich sind ungewollt kinderlos. Also hat jedes vierte Paar mit Kinderwunsch Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Fachärzte warnen nun vor zu späten Vorsorgeuntersuchungen. Woran es häufig scheitert und wie der Kinderwunsch doch in Erfüllung gehen kann, darüber redet Marc Springer in "Vorarlberg LIVE" mit Oberarzt Dr. Norbert Loacker, Leiter des Kinderwunschzentrums im LKH Feldkirch.

Das Frauenmuseum Hittisau ist Preisträger des Special Commendation European Museum of the Year Awards 2021 (EMYA 2020/2021). Damit werden Museen in Europa ausgezeichnet, die Neues und Innovatives für ihr Publikum leisten. In "Vorarlberg LIVE" geht es heute mit Stefania Pitscheider Soraperra, Direktorin des Frauenmuseums in Hittisau um zukünftige Projekte und die Frage wieso die Kulturvermittlung des Frauenmuseums nie an Relevanz verliert.