Europäischer Museumspreis für das Frauenmuseum

Eine von sechs speziellen Auszeichnungen (Special Commendations) des Europäsichen Museumspreis 2021 geht an das Frauenmuseum Hittisau.

Frauenmuseum-Direktorin Stefania Pitscheider Soraperra: „Für uns war es unglaublich schön, berührend und motivierend, zu den wenigen Häusern zu gehören, die unter den tausenden Museen in Europa nominiert waren. Nun sind wir als einziges österreichisches Museum 2021 ausgezeichnet - das ehrt uns um so mehr.“

Gemeinsame Teilnahme an der Online-Preisverleihung

In kleinem Rahmen feierte das Frauenmuseum Hittisau gemeinsam mit den Kulturvermittlern, Vertretern des Träger- und Fördervereines sowie dem Bürgermeister von Hittisau die Übergabe des Preises, die heuer am 6. Mai pandemiebedingt online stattgefunden hat.

Internationale Konferenz im Sommer

Sich auf den Lorbeeren auszuruhen habe das Museum nun allerdings nicht vor, sagte Pitscheider Soraperra im Anschluss an die Verleihung. Als kleines, wendiges Haus sei das Frauenmuseum stets darum bemüht, das eigene Programm weiterzuentwickeln. Als nächstes großes Ereignis steht die Konferenz der International Association of Women’s Museums (IAWMI) im Sommer 2021 an, die alle Frauenmuseen weltweit in Hittisau versammelt.