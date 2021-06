Lokales trifft Business: Neues Amedia Hotel in Lustenau eröffnet

Lustenau hat ein neues Hotel - mitten im Millennium Park. Dabei will man nicht nur Geschäftsreisenden, sondern auch Einheimischen etwas bieten.

Im Lustenauer Millennium Park entsteht ein neues lebendiges Zentrum. Mitten im Wirtschaftsgebiet eröffnete am Dienstag das Amedia Hotel Lustenau. Für die Betreibergesellschaft mit Sitz in Wels ist es ihr wohl am längsten verfolgtes Projekt: Bereits seit 1983 dachte man über ein Hotel in der Marktgemeinde nach. Zudem ist es für Amedia auch das erste Hotel im Westen. Für Vorstand und Geschäftsführer Udo M. Chistée war es daher auch eine besondere Ehre, das Hotel zu eröffnen.