Lohnlücke in Österreich: Equal Pay Day zeigt bestehende Herausforderung

Der Equal Pay Day in Österreich markiert dieses Jahr den 31. Oktober, ein Zeichen für die langsame Schließung der Lohnlücke zwischen Männern und Frauen.

Frauenministerin Susanne Raab äußerte sich in einer Pressekonferenz am Montag zum Thema der geschlechtsspezifischen Lohnlücke in Österreich. Der diesjährige Equal Pay Day, der den Tag markiert, an dem Männer bereits so viel verdient haben wie Frauen bis zum Jahresende, fällt auf den 31. Oktober. Dies sieht Raab als ein Zeichen für eine grundsätzliche positive Entwicklung, betont aber, dass die aktuellen Bemühungen noch nicht ausreichend sind.