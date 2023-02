Ist es fair, dass Frauen heute noch weniger verdienen?

Der Equal Pay Day fällt heuer auf den 16. Februar. Frauen verdienen auch heute noch weniger als Männer, die den gleichen Job machen. Ist das fair?

Vorarlberg als Schlusslicht

Der Equal Pay Day macht auf die Einkommensschere aufmerksam und fordert gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Er ist der Tag, der am Ende der unbezahlten Arbeitsperiode vom 1. Jänner ausgehend steht. In Vorarlberg ist der Unterschied mit Minus 22 Prozent österreichweit am größten – genaugenommen fiele der Equal Pay Day im Ländle sogar auf den 21. März.