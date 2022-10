Frauen, lehnt euch zurück - Ab jetzt arbeitet ihr gratis

Der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern bei gleichwertiger Arbeit verringert sich nur langsam.

Am 30. Oktober ist Equal Pay, der Tag, an dem Männer in Österreich bereits so viel verdient haben, wie eine Frau im ganzen Jahr. Frauen verdienen in Österreich um 17 Prozent weniger als Männer.

"Frauen sind aufgrund ihrer geringeren Einkommen von der Teuerung in erhöhtem Maße betroffen. Gründe dafür sind unter anderem Teilzeitarbeit und geringere Gehälter von Frauen aufgrund der "gläsernen Decke", obwohl diese regelmäßig negiert wird", erläutert Sandra Steiner, Frauenvorsitzende der Gewerkschaft GPA bei ORF.

Der Gender Pay Gap ist aber nicht in jedem Bundesland gleich hoch. Vorarlbergerinnen erhalten um 24,7 Prozent weniger Jahreseinkommen als Männer. In Vorarlberg fiel der „Equal Pay Day“ heuer bereits auf den vergangenen Sonntag, den 2. Oktober. Nach der Diktion des Gewerkschaftsbundes wären das also 91 Tage Gratisarbeit.

38.000 Euro Einkommen entgangen

Durch die Reduktion von Erwerbsarbeitszeit und die Aufnahme von unbezahlter Arbeit entgingen einer Frau in den Pandemiejahren 2020 und 2021 laut Momentum-Institut im Schnitt etwa 38.000 Euro an Einkommen. Hätte man Frauen in Österreich diese unbezahlten Arbeitsstunden bezahlt, hätte ihnen das zusammen etwa 112 Milliarden Euro eingebracht. Um die Gehaltsschere von jährlich 9.430 Euro brutto zu schmälern, brauche es Maßnahmen von politischer Seite, sind sich Gewerkschafterinnen einig.

Die Bundesfrauenvorsitzende der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) im ÖGB, Christa Hörmann fordert etwa einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbildungsplatz ab dem 1. Geburtstag des Kindes, eine bessere Anrechnung von Karenz- und Ausbildungszeiten und Konsequenzen für Unternehmen bei ungleicher Bezahlung. Grundsätzlich brauche es aber höhere Löhne und Gehälter in Niedriglohnbranchen, in denen vor allem Frauen beschäftigt sind.