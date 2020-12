Lockdown mit Lockerungen bis 6. Jänner verlängert

Der Lockdown in Österreich wird mit Lockerungen bis 6. Jänner verlängert.

Auch Friseure dürfen aufsperren

Noch keine Veranstaltungen

Skifahren ab Weihnachten erlaubt

Gastronomie bis 6. Jänner geschlossen

Umsatzersatz bis Jahresende verlängert

Die Verlängerung der Schließungen von Gastronomie und Hotellerie wird von finanziellen Hilfen seitens des Staates begleitet, kündigte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) eine Verlängerung des Umsatzersatzes bis Jahresende an. Näheres dazu und zu den Kosten für das Finanzministerium wird in einer zweiten Pressekonferenz am Mittwochnachmittag bekannt gegeben. Auch für die Kultur, die großteils geschlossen bleibt, soll es weiter Unterstützungen geben.

Die Entspannung bei den Infektionszahlen erfolge "nicht schnell genug". Daher gebe es für Veranstaltungen "bis 7. Jänner keine Perspektive, danach werden wir schauen und in zwei Wochen bekannt geben, wie es weiter gehen kann", so Kogler.

Quarantäne-Regelungen mit Ausnahmen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte in der Pressekonferenz an, dass die Quranatäne-Pflicht für Einreisende nach Österreich spätestens ab Mitte Dezember gelten werde. Ausnahmen soll es beispielsweise für Geschäftsreisende oder Pendler geben. Damit will die Regierung die Silvesterparty in Prag oder Besuche in den Herkunftsländern von Familien am Balkan mit extrem hohen Ansteckungsniveau verhindern.