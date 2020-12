Exklusiv: Neue Details zu den Öffnungsschritten

Wie VOL.AT erfahren hat, dürfen Skigebiete ab Weihnachten öffnen. Gastronomie und Hotels bleiben zumindest bis zum 7. Jänner geschlossen.

Handel

Handel und Dienstleistungen werden nächste Woche wieder geöffnet. Auch körpernahe Dienstleistungen, wie bspw. Friseure, dürfen wieder öffnen. Es besteht die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für Kundenbereiche gilt eine Beschränkung von zehn Quadratmetern pro Kunde. In Shopping-Centern werden als Fläche nur jene von Geschäften gewertet.

Schulen

Hotels und Gastronomie

Skilifte

Skifahren ist erst ab Weihnachten erlaubt: Ab 24. Dezember dürfen Seilbahnen, Gondeln und Aufstiegshilfen für Freizeitzwecke verwendet werden, heißt es in dem VOL.AT vorliegenden Papier. Gondeln dürfen allerdings nur zur Hälfte belegt werden (z.B. dürfen in einer Achter-Gondel dürfen nur vier Personen befördert werden). Ein Mund-Nasenschutz ist auch in den Warte- und Einstiegsbereichen verpflichtend.