Impfpflicht: Der Weg durch die Hintertür

Verfassungsjurist Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger war am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast und sprach über 3G am Arbeitsplatz sowie die Neuregelung der Sterbehilfe.

Ab 2022 wird eine Neuregelung der Sterbehilfe in Kraft treten. Während die Ärztekammer zufrieden mit dem ausgehandelten Gesetzesvorschlag der Regierung ist, äußerte sich Dr. Walter Schmolly in "Vorarlberg LIVE" am Montag besorgt. "Mir ist wichtig, dass Menschen beim Leben assistiert wird, nicht beim Suizid", so der Caritasdirektor.