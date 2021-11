Lockdown, Corona-Daten und Vorarlberger Küche

Grünen-Nationalratsabgeordneter Ralph Schallmeiner, Statistikexperte Dr. Erich Neuwirth und Kochbuchautorin Eva Fischer ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Zehn Tage lang wird die Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte gültig sein. Sollten die Infektionszahlen nicht zurück gehen, stellt Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein weitere Maßnahmen in Aussicht. Reicht der Lockdown für Ungeimpfte aus, um die Zahlen zu senken und ist dieser Druck für Ungeimpfte die einzige Strategie, um mehr Impfbereitschaft zu erzielen? Darüber redet Pascal Pletsch heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE" mit dem Gesundheitssprecher der Grünen im Nationalrat Ralph Schallmeiner.

Wieviele Intensivbetten werden derzeit von ungeimpften und wieviele von geimpften Personen belegt? Wieviel positive Tests fallen auf Geimpfte und wieviel auf Ungeimpfte? Die Datenerhebung ist in der Corona-Pandemie die wichtigste Währung. So lassen sich Maßnahmen rechtfertigen und umsetzen. Trotzdem sind noch nicht alle Daten erfassbar. Über die Macht der Daten, spricht Statistikexperte Dr. Erich Neuwirth heute in "Vorarlberg LIVE".