5.992 aktiv positive Corona-Fälle in Vorarlberg

Am Sonntag wurden 505 Neuinfektionen registriert, bis Montagmorgen kamen nochmal 31 Fälle dazu. 128 Vorarlberger gelten im selben Zeitraum als genesen.

Stand Montagmorgen, 8 Uhr: Insgesamt wurden am Sonntag 505 Neuinfektionen und 114 Genesungen verzeichnet. Bis Montagmorgen kamen 31 Neuinfektionen dazu, 14 Personen gelten im selben Zeitraum als genesen. Damit sind aktuell 5.992 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet. Dies ist der bislang höchste Wert seit Ausbruch der Pandemie. Heute vor einem Jahr, am 15. November 2020, waren es 4.169 aktive Fälle. Nur noch eine Gemeinde (Warth) ist derzeit Corona-frei.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Sonntag wieder deutlich gestiegen und liegt aktuell bei 839. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 849 gestiegen.

So ist die Lage in den Spitälern

336 Todesopfer

Am vergangenenen Donnerstag sind in Vorarlberg zwei weitere Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Insgesamt sind 336 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus verstorben.