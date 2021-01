Lockdown: Bleiben Schulen doch länger geschlossen?

Laut unbestätigten Berichten könnten die Schulen bis nach den Semesterferien geschlossen bleiben. Grund: Die Angst vor der Coronavirus-Mutation aus Großbritannien.

Noch diese Woche solle entschieden werden, ob der Präsenzunterricht am kommenden Montag, 18. Jänner oder erst eine Woche später starten kann, hieß es am Montag noch. Laut Medienberichten wird eine Öffnung der Schulen am 18. Jänner jedoch immer unwahrscheinlicher, die Schulen könnten sogar noch länger zu bleiben.

Geschlossen bis nach Semesterferien?

Möglicherweise wird der Präsenzunterricht bis nach den Semesterferien ausgesetzt - Grund ist die Angst vor einer unkontrollierten Ausbreitung der neuen Coronavirus-Mutation aus Großbritannien. Die Semesterferien starten in Wien und Niederösterreich am 1. Februar und enden am 21. Februar in Oberösterreich und der Steiermark. In Vorarlberg sind die Ferien von 8. bis 14. Februar angesetzt. Bestätigte Informationen sind noch nicht vorhanden, VOL.AT wird weiter berichten. Eine Entscheidung sollte am Dienstag oder Mittwoch fallen.