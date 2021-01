Lockdown: Öffnung der Schulen weiter unklar

Die Entscheidung sei auf Mitte der Woche verschoben worden, so Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink in "Vorarlberg live".

Noch diese Woche soll entschieden werden, ob der Präsenzunterricht am kommenden Montag, 18. Jänner oder erst eine Woche später starten kann, so Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink in "Vorarlberg live" am Montag. Man beobachte die Infektionszahlen sehr genau und werde dann eine Entscheidung treffen. "Bei den Inzidenz-Zahlen gibt es aktuell eine Seitwärtsbewegung, nach unten tut sich wenig." Zwei Wochen nach Ende der Feiertage hoffe man nun auf sinkende Infektionszahlen, um die Schulen wieder öffnen zu können.