Lockdown, aber Skifahren erlaubt: So denken Vorarlberger

Obwohl ein harter Lockdown gilt, ist das Skifahren für Geimpfte und Genesene möglich. Wie denken Vorarlberger darüber?

Der Skibetrieb ist während dem Lockdown nun doch möglich. Bei der Benützung von Seil- und Zahnradbahnen ist ein 2G-Nachweis nötig. Außerdem muss in geschlossenen Bahnen eine FFP2-Maske getragen werden. Ergibt es Sinn, dass Gastro, Handel und Co. geschlossen sind und man trotzdem Skifahren darf? VOL.AT hat sich in Dornbirn dazu umgehört.