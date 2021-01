Lochauer Silvio Perpmer am Dienstag bei "2 Min 2 Mio" zu sehen

Silvio Perpmer aus Lochau ist am Dienstag, 20.15 Uhr, mit seiner bio-zertifizierte Naturkosmetik-Marke "Eliah Sahil" bei "2 Min 2 Mio" zu sehen.

"Eliah Sahil" wurde von Silvio Perpmer in Bregenz gegründet. Inspiriert von seinem neugeborenen Sohn beschloss er eine Kosmetikmarke zu kreieren, welche zu 100% naturbelassen und dabei schonend für Haut und Haar und vor allem die Umwelt ist. Mit seiner Marke gründete er eine biozertifizierte Naturkosmetikmarke, die sich die Natur zum Vorbild nimmt und alle Rohstoffe ausschließlich in ihrer reinsten Form weiterverarbeitet. Dabei kommt die Marke komplett ohne chemisch veränderte Inhaltsstoffe und reizende Tenside aus. Ein plastikfreies Verpackungskonzept war Silvio Perpmer von Anfang an wichtig. "Eliah Sahil" ist eine Zero Waste Marke, das bedeutet jedes Produkt kommt ganz ohne Einmal-Verpackungen aus. Jeder Behälter ist zu 100% recyclebar oder biologisch abbaubar.