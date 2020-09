Lochau: Stichwahl-Duell zwischen Simma und Matt

Am Freitag um 12 Uhr findet die Live-Diskussion zwischen Bürgermeister Michael Simma (ÖVP) und Frank Matt (Grüne) live auf VOL.AT statt. Anschließend analysieren Politik-Experten das Gespräch.

Am 27. September 2020 müssen in Lochau, Bregenz, Hard, Feldkirch, Lech und Bludenz die Bürgerinnen und Bürger noch einmal zur Wahlurne schreiten. Je zwei Kandidaten stehen in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Bevor sie sich am Sonntag, dem 27. September, der Stichwahl stellen, stehen sie sich bei den Wahlduellen von VOL.AT TV und VN.at nochmals gegenüber - live auf VOL.AT, im Fernsehen auf Ländle TV und auf VN.at.