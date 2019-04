Live: Vorarlberger Landtag diskutiert Pflege

Die Aktuelle Stunde trägt den Titel „Der Pflegefall Pflege – es fehlt an Personal und Geld!“ Dieses Thema wurde turnusmäßig von der SPÖ vorgegeben.

Zu Beginn der Sitzung am Mittwoch, 3. April 2019, 9.00 Uhr, finden die Angelobung einer Abgeordneten sowie die dadurch erforderlichen Neuwahlen in die Ausschüsse statt. Eine Dolmetscherin und ein Dolmetscher übersetzen die Aktuelle Stunde wie gewohnt in Gebärdensprache.