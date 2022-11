Ein Foto vom Faschingsbeginn 2021 in Bregenz. Damals im kleinen Rahmen.

Live vom Faschingsauftakt in der Landeshauptstadt

Am 11.11. um 11:11 Uhr startet Vorarlberg in die fünfte Jahreszeit. VOL.AT berichtet live vom Kornmarktplatz in Bregenz.

Ore Ore aus der Landeshauptstadt. Die Bregenzer starten heuer endlich wieder in eine "khörige Fasnat". Pünktlich um 11:11 Uhr werden Prinz Ore LXV Gü I. und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Michaela I. ihr Gefolge präsentieren.

Start in den Fasching

Auch die Präsentation der Show, des Mottos und des Wagens steht an. Begleitet wird der Festakt bei der Nepomukkapelle traditionell vom Fanfarenzug und der Narrenpolizei. Im Anschluss wird der Wagen für einen großartigen Fasching gesegnet. Ab 13 Uhr steigt dann im Gösser die große Faschingsparty.

Am Samstagabend nimmt das Bregenzer Prinzenpaar auf der Couch in der Tonight-Show Klubhaus Platz. Zu sehen ab 19:30 Uhr auf VOL.AT.

