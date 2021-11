Ore Ore: Faschingsauftakt heuer im kleinen Rahmen

Heute wurde in Bregenz pünktlich um 11:11 Uhr die närrische Jahreszeit eingeläutet. Dieses Jahr allerdings im kleinen Rahmen.

Ore Ore - der Fasching geht endlich wieder los. Am 11.11. um 11:11 Uhr starteten die Narren in die fünfte Jahreszeit. In Bregenz wird an diesem Tag traditionell am Kornmarktplatz der Fasching eingeläutet. Coronabedingt musste der große Festakt heuer leider ausfallen. Während in vielen Gemeinden der Faschingsauftakt kurzfristig abgesagt wurde, fand er in Bregenz im ganz kleinen Kreis statt.