Wie ist die Arbeitssituation in Vorarlberger Krankenhäusern und was für Auswirkungen hat sie für Patienten? VOL.AT berichtet live ab 15 Uhr.

Die Krankenhäuser im Land suchen Unterstützung. Allgemeinmediziner werden derzeit gebeten, in den Ambulanzen auszuhelfen und Jungärzte zu unterstützen. Die Landeskrankenhäuser kooperieren hierfür mit der Ärztekammer.

all

all

self

self

Solidaritätsaktion in Vorarlberg

Der Einsatz der Allgemeinmediziner beweise, wie stark der Zusammenhalt unter der Ärzteschaft sei, wenn es darum gehe, Versorgungsprobleme für die Patienten zu verhindern, so die Ärztekammer Vorarlberg. Diese Solidaritätsaktion kann kurzfristig akute Probleme reduzieren, sie bietet jedoch keine nachhaltige Lösung, wie die wachsende Zahl an Patienten langfristig professionell behandelt werden kann.

Druck zeigt deutliche Konsequenzen

Denn auch der Druck auf die Spitalsärzte in Vorarlberg wächst und zeigt bereits deutliche Konsequenzen. Am Montag informieren Spitalsärzte über die aktuelle Arbeitssituation in den Krankenhäusern, die Auswirkungen auf die Patienten sowie Maßnahmen für eine rasche Verbesserung.