Live: Das sagt Kurz nach dem Parteivorstand

Nach der Präsentation des Regierungsprogramms trifft sich am Freitag der ÖVP-Bundesparteivorstand.

Am Donnerstag präsentierte Sebastian Kurz gemeinsam mit Werner Kogler (Grüne) das neue Regierungsprogramm. Schon am Freitag tagten die ersten Gremien. Darunter der Bundesvorstand der ÖVP sowie auch der Erweiterte Bundesvorstand der Grünen.

Sebastian Kurz wird am Freitag um 12 Uhr nach dem ÖVP-Bundesparteivorstand vor die Presse treten.

Die Grünen halten am Samstag (4. Jänner) unter dem Titel "Mutig in die Zukunft" den 42. Bundeskongress in Salzburg ab. Dort wird die endgültige Entscheidung über das Koalitionsabkommen gefällt werden.