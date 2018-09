Live: Jahrespressekonferenz der Rhomberg Gruppe

Die Rhomberg Gruppe blickt auf das "ereignisreiche Geschäftsjahr" 2017/18 der international tätigen Gruppe zurück und gibt einen Ausblick auf die anstehenden Projekte. Thema dürfte dabei auch der Steinbruch Hohenems sein.

Sei es nun die Erweiterung des Steinbruchs in Hohenems, der auch mit der Rheinverbauung auf beiden Seiten der Grenze in Verbindung steht oder der geplante Neubau des Bahnhofs Bregenz – die Rhomberg Gruppe hat in Vorarlberg noch große Pläne. International ist man jedoch nicht nur im Baugewerbe präsent, sondern auch mit der Rhomberg Sersa Rail Group vor allem in der Schweiz.