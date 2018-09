Bürgermeister im Talk: Steinbruch sachlich prüfen

Der Bürgermeister von Hohenems, Dieter Egger, im ausführlichen Talk zu Themen, die Hohenems aktuell bewegen.

Schloßplatz, Rosenthal Villa und Co.

Was bei der Neugestaltung des Schlossplatzes geplant ist, wie Hohenems das Verkehrsproblem am Hornbach Kreisverkehr in den Griff bekommen will und wie es mit der Neugestaltung der Rosenthal Villa aussieht, sind nur einige der Fragen auf die Dieter Egger ausführlich antwortet.