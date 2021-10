Linhart: Nach der Bergtour kam der Ministeranruf

Markus Linhart, ehemaliger Bgm. von Bregenz und Bruder des neuen Außenministers, war am Montag bei "Vorarlberg LIVE" und gab einen persönlichen Einblick in die Beziehung zu seinem Bruder und die Causa Kurz.

Seit Montag 13 Uhr heißt der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg. In seine Fußstapfen im Außenministerium tritt der Vorarlberger Michael Linhart (ÖVP) - bisheriger Botschafter in Paris und langjähriger Diplomat. Auch er wurde heute von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell angelobt.

In "Vorarlberg LIVE" sprach Marc Springer mit seinem Bruder Markus Linhart, ehemaliger Bürgermeister von Bregenz über die Causa Kurz, Diplomatie und politische Erwartungshaltungen.

Gemeinsame Bergtour am Samstag

"Mein Bruder war am Wochenende bei mir zu Besuch, bei unserer gemeinsamen Bergtour wusste er noch nichts davon. Erst am Sonntagabend, als er wieder in Paris war, bekam er die Botschaft", erzählt Linhart. Ganz unerwartet kam die Nachricht für den ehemaligen Bürgermeister aber nicht.