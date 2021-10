Alexander Schallenberg als Bundeskanzler angelobt

Alexander Schallenberg (ÖVP) ist Österreichs neuer Bundeskanzler. Er wurde am Montag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Nachfolger von Sebastian Kurz, der sich wegen der Untreue- und Bestechungsermittlungen aus dem Kanzleramt ins Parlament zurückzieht, angelobt.

Alexander Schallenberg (ÖVP) kündigt eine enge Zusammenarbeit mit seinem Vorgänger Sebastian Kurz (ÖVP) an. Dieser sei Obmann und Klubchef der stärksten Parlamentspartei, alles andere wäre demokratiepolitisch absurd. Die gegen Kurz erhobenen Vorwürfe hält Schallenberg für falsch und er ist überzeugt, dass sich das am Ende auch so herausstellen wird.

Die Angelobung:

Projekte, Vertrauen und Resultate

Van der Bellen erinnerte Schallenberg und den ebenfalls anwesenden Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) in einer kurzen Ansprache vor der Angelobung an ihre Verantwortung, die Projekte der türkis-grünen Regierung weiterzuführen, aber auch dafür, das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik wiederherzustellen. Dafür brauche es ernsthafte konzentrierte Arbeit sowie echte Resultate. "Ich meinerseits vertraue darauf, dass es den Koalitionspartnern gelingt, eine tragfähige Basis für eine stabile Regierungszusammenarbeit zu schaffen", so der Bundespräsident.