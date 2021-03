Lindauer Landrat fordert Maßnahmen auf deutscher Seite

Der Lindauer Landrat Elmar Stegmann fürchtet angesichts der Situation im Leiblachtal nun einen Ausweichverkehr über die Grenze und fordert schärfere Kontrollen auf deutscher Seite.

Die Infektionszahlen in den betroffenen Leiblachtal-Gemeinden sind weiter gestiegen und die vom Land Vorarlberg angeordnete Ausreisetestpflicht aus diesen Gemeinden hat am Donnerstag zu langen Staus und Wartezeiten geführt. "Ich befürchte hier nun einen Ausweichverkehr über die Grenze – auch wenn der sogenannte kleine Grenzverkehr rechtlich derzeit nur eingeschränkt möglich ist", so der Lindauer Landrat Elmar Stegmann.