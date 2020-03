Lindau: Jetzt auch Lehrerin von Grundschule infiziert

Nach einer Gymnasiallehrerin ist nun auch eine Lindauer Grundschullehrerin aller Voraussicht nach am Coronavirus erkrankt.

An der Grundschule Lindau-Zech ist mutmaßlich eine Lehrkraft am Coronavirus erkrankt. Die Koordinierungsgruppe am Landratsamt in Lindau hat deshalb entschieden, auch diese Schule zunächst bis einschließlich Mittwoch zu schließen. Um die Infektionskette zu unterbrechen und die Kontaktpersonen zu ermitteln. Die Schüler sowie die Lehrkräfte wurden am Montag nach Hause geschickt und sollten die Regeln der häuslichen Quarantäne beachten.