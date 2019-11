Liensberger erleichtert: Endlich wieder Rennen fahren

Nach monatelanger Unruhe um ihren Material-Ausrüster will Katharina Liensberger im hohen Norden zurück zur Normalität finden. Der Slalom von Levi ist für die 22-jährige Vorarlbergerin das erste Rennen nach dem beigelegten Zwist mit dem ÖSV.

In Levi, dem Weltcup-Ort des ersten Saison-Slaloms, werben die Veranstalter mit einer Botschaft: "Levi inspiriert die Seele das ganze Jahr über." Balsam für die Seele nördlich des Polarkreises also, das kann Liensberger gebrauchen. "Ich bin froh, dankbar und mega happy am Samstag wieder das tun zu können, was ich seit meiner Kindheit gerne mache: Schnell Ski zu fahren", betonte Liensberger. Ihre Konkurrenzfähigkeit gibt derzeit noch Rätsel auf, das "größte Ziel" will sie am Samstag aber erreichen: "Dass ich wieder Rennen fahren darf."