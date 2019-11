Durchbruch! Liensberger unterschreibt bei Rossignol

Die Vorarlbergerin Katharina Liensberger hat innerhalb der Frist einen Ausrüstervertrag unterzeichnet und wird beim Weltcup-Slalom kommende Woche in Levi mit dabei sein.

Das monatelange Kräftemessen ist vorbei: Skirennläuferin Katharina Liensberger wird in dieser Saison im Weltcup mit dabei sein, am letzten Tag der ihr gesetzten Frist unterzeichnete die Vorarlbergerin einen gültigen Ausrüstervertrag. Athletin und ÖSV zeigten sich erleichtert. Das erste Rennen für Liensberger ist am Samstag nächster Woche der Slalom in Levi.