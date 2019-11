Liechtenstein stimmt für Landesspital

Nachdem das Volk vor acht Jahren gegen den Neubau des Landesspitals stimmte, hat sich das Blatt nun gewendet. Wie das "Volksblatt" berichtet, stimmten 56,2 Prozent für den Neubau.

Der Liechtensteiner Landtag hatte nach einer langen Debatte im September grünes Licht für ein neues Landesspital in Vaduz gegeben. Im Zentrum der Diskussionen stand dabei die Finanzierung, denn es braucht einen Kredit in Höhe von 65,5 Millionen Franken - rund 60 Millionen Euro.

Hätten die Liechtensteiner mit Nein gestimmt, müsste das Landesspital am alten Standort weiter betrieben werden. Die Bedenken: In den fast 40-jährigen Bau müsste auch künftig kräftig in die Instandhaltung und Instandsetzung investiert werden. Nach dem Ja der Bevölkerung soll das neue Landesspital in Vaduz auf dem Wille-Areal an der Zollstrasse gebaut werden.