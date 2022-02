Liebesgeschichten, Equal Pay Day und Neues aus Lech

Paartherapeutin Miriam Spieler, Eva King, Direktor-Stellvertreterin der Arbeiterkammer und der neue Lecher Bürgermeister Gerhard Lucian heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Die Corona-Pandemie stellt Beziehungen nun schon seit zwei Jahren vor große Herausforderungen. So fanden weniger Hochzeiten statt, es sind weniger Reisen unternommen und weniger Veranstaltungen besucht worden. Aber auch unterschiedliche Standpunkte zur Impfung und Corona konnten Beziehungen zu Bruch gehen lassen. Birgit Enter-Gerhold redet heute in "Vorarlberg LIVE" mit Paartherapeutin Miriam Spieler über den Einfluss der Corona-Krise auf Beziehungen und Tipps für Paare, um ihre Beziehung wieder aufleben zu lassen.

Er wurde mit fünf Stimmen mehr zum neuen Bürgermeister von Lech gewählt: der Hotelier Gerhard Lucian. Letzte Woche erfolgte die Amtsübergabe von Cornelia Rieser an Gerhard Lucian, die die Geschäfte seit Stefan Jochums Rücktritt interimistisch geführt hatte. Ob Gerhard Lucian Voll- oder Teilzeit-Bürgermeister ist, welche Pläne er für das Gemeindezentrum verfolgt und wie er mit dem hohen Anteil an Ferienwohnungen in Lech umzugehen gedenkt, darüber redet er heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".