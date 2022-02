Schiunfall in Lech - Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Skiunfalls in Lech am Sonntagnachmittag, bei dem eine 59-jährige Frau verletzt wurde.

Am Sonntag, den 13.02.2022 um 15.00 Uhr fuhr eine 59-jährige Schifahrerin aus Holland in Lech die Abfahrt "Weibermahd" ab. Als die Frau einige Meter vor der Talstation "Auenfeldjet" stand, überholte sie ein unbekannter Schifahrer von links und fuhr ihr über die Schier. Dabei kam die Schifahrerin zu Sturz und verletzte sich am linken Knie.