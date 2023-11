Liebesbeweis mal anders - Gesichtstattoo für den Freund

Influencerin sorgt mit Gesichtstattoo für Aufsehen - Ist es echt oder nur ein Fake?

Als Ana Stanskovsky ein neues Video auf ihrem Account veröffentlicht, geraten ihre 587.000 Follower in Aufregung. Das Video mit dem Titel “Mein aktuelles Gesichtstattoo” präsentiert die Influencerin in einem Tattoostudio, wo sie scheinbar den Namen ihres Freundes Kevin in eleganter Schrift mitten auf ihre Stirn tätowieren lässt.