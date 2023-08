Skurriler Trend: KI-generierte Influencer

Bizarr, aber wahr: Im Moment sind virtuelle Influencer*innen auf dem Vormarsch. Die KI-generierten Figuren haben teils Millionen Follower auf Instagram oder TikTok.

Goldgrube für Unternehmen

"Ich wurde von KI erschaffen."

Ein Beispiel: Auf TikTok hat Milla Sofia über 100 000 Follower. Die Finnin zeigt sich regelmäßig in Bikinis und Abendkleidern vor idyllischen Urlaubskulissen. Die Kommentarspalten ihrer Posts sind mit Komplimenten zu ihrem Aussehen und Auftreten gefüllt. Ob allen Followern bewusst ist, dass Milla Sofia nur eine KI-generierte Figur ist? Zumindest steht es ganz klar in ihrer TikTok-Biografie: "24-jähriges Robotermädchen aus Finnland. Ich wurde von künstlicher Intelligenz erschaffen."

Millionen Follower

Eine der wohl erfolgreichsten virtuellen Social Media-Persönlichkeiten ist Lil Miquela. Rund 2,7 Millionen Menschen folgen ihr auf Instagram. Sie wird als 19-Jährige dargestellt, die in LA lebt. Auch ihre Posts sehen wie klassische Influencer*innen-Postings aus: Sie zeigt sich unterwegs mit Freunden, im Urlaub oder beim Essen. Die vom Technologie-Start-up Brud kreierte Figur macht dabei auch Werbung für größere Tech-Firmen und präsentiert auf Youtube sogar ihre eigenen Songs. Aber nicht nur Technik-Unternehmen sind an einer Zusammenarbeit interessiert: Miquela war auch schon Teil eines Calvin Klein-Werbespots mit Supermodel Bella Hadid (26) und wurde 2018 von "The Times" sogar in die Liste der einflussreichsten Personen im Internet aufgenommen.