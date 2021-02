LH Wallner: „Söder soll sich zurückhalten“

Im laufenden Grenzstreit zwischen Bayern und Tirol springt jetzt Landeshauptmann Markus Wallner seinem Amtskollegen Platter zur Seite und kritisiert die Wortwahl und Vorgangsweise Bayerns gegenüber Österreich.

Den Berufs- und Pendlerverkehr von Tirol nach Bayern völlig verbieten zu wollen, sei ein schwerer Schlag gegen die Wirtschaft. Für Vorarlberg gilt das zwar noch nicht, weil die südafrikanische Virusmutation bisher nur in Tirol in stärkerem Ausmaß aufgetreten ist. Aber was kommt morgen? Auch Vorarlberg hat Pendlerverkehr Richtung Bayern. Jeder müsse in der Pandemie seine Aufgaben erledigen. In Tirol werde derzeit alles unternommen, den südafrikanischen Mutationsausbruch zu stoppen. An der Grenze zu Deutschland und Italien brauche es daher pragmatische Lösungen. Auch Vorarlbergs Frächter sei derzeit von den Einschränkungen, etwas im deutschen Eck und am Brenner stark betroffen.