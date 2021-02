"Wir glauben ans Comeback des Urlaubslands Tirol"

Ob und wie sich das Gebaren der Verantwortlichen längerfristig für das internationale Ansehen der weltweit bekannten Region auswirken wird, wird sich in der Zukunft zeigen. Im VOL.AT-Interview blickt Mag. Florian Phleps, Geschäfstfüher Tirol Werbung, aber positiv in die Zukunft.

Mag. Florian Phleps: Diese Krise lässt sich nur gemeinsam und in einem grenzüberschreitenden, europäischen Geist lösen. Gerade der Tourismus lebt von offenen Grenzen und ist von dieser Einstellung geprägt. Das Benennen von Schuldigen hilft niemandem weiter. Besser wäre es in ganz Europa, diese Energie in die Bewältigung der Pandemie zu stecken. Das bringt deutlich mehr.