LH Wallner: "24 Verdachtsfälle in Vorarlberg"

Nach dem Krisentreffen mit Kurz, Anschober und den weiteren Landeshauptleuten sprach VOL.AT in einer Sondersendung mit LH Wallner über den aktuellen Stand.

"Wir haben uns heute getroffen in Wien, um auch klar zu besprechen, wie die Vorgehensweise in Österreich sein muss", so Wallner im VOL.AT-Gespräch. Es sei wichtig, dass überall in Österreich standardisiert und gleich vorgegangen werde.