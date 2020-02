Nach Krisentreffen: Das sagen Kurz und Co. zum Coronavirus

Donnerstagnachmittag beginnt eine Pressekonferenz nach dem Arbeitsgespräch mit den Landeshauptleuten zum Coronavirus.

Im Vorfeld auf das Treffen hieß es, dass in Österreich auf allen Ebenen vorgesorgt werde. So hätten alle Landespolizeidirektionen Kompetenzteams aufgestellt und eine 24-Stunden-Labortätigkeit sicher gestellt. Auch darüber sollte heute bei der Konferenz mit den Landeshauptleuten und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gesprochen werden.

Anschober: "Corona kein Todesurteil"

Nehammer verteidigte die umfassenden Sicherheitsmaßnahmen der vergangenen Tage etwa im Zusammenhang mit einer Ferieneinrichtung in Kärnten oder einer Schule in Wien. Der Opposition empfahl er, nicht mit Häme und Spott zu reagieren: "Besonnenheit und Vertrauen in die Sicherheitsbehörden ist angebracht."