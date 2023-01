LH Markus Wallner: "Wir werden das schon schaffen"

LH Markus Wallner stand am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE" Rede und Antwort, um über die Themen Teuerung, Energie, Eigentum, Pflege und die Fragen der Zuwanderung zu sprechen.

"Noch gilts!", ist sich Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sicher und wünscht "A guats Neus!". Bei "Vorarlberg LIVE" plädiert er dafür, "das Optimistische in den Vordergrund zu stellen". Zwar befinde man sich in einer multiplen Krisensituation, auf das Land Vorarlberg könne man aber auch jetzt vertrauen: "Wir werden das schon schaffen."

Ein neues Krisenfeld könne sich zum Beispiel rund um die Medikamentenversorgung ergeben, so Wallner: "Wir spüren das und das ist keine gute Nachricht für die Bevölkerung." Aber nicht nur in diesem Themenbereich – sondern zum Beispiel bei der Energieversorgung – würden globale Abhängigkeiten hinterfragt werden müssen: "Mir macht das großes Kopfzerbrechen." Mit dem "Boom" von Photovoltaikanlagen gebe es aber zumindest eine gute Seite der Krise: Der Wille zu mehr Ausbau dieser Anlagen wäre groß, Wallner verweist aber in dieser Frage auf den Bund, dem eine Aufgabe bei der effizienteren Verteilung von Förderungen zukomme: "Es ist in ganz Österreich so, dass es deutlich mehr Anträge gibt als Geld."