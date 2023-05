"Letzte Generation" und Kabarettisten stoppen Wiener Verkehr

Die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" hat Montagfrüh die dritte Woche in Folge den Wiener Verkehr an mehreren Stellen aufgehalten. Unterstützung bekam sie bei der Reichsbrücke von den "Kabarettist:innen For Future", wo u.a. Martin Puntigam, Robert Palfrader und Günther Paal alias "Gunkl" die Straße blockierten. Laut Polizei weiters betroffen waren Floridsdorfer Brücke und Nordbrücke stadteinwärts über die Donau sowie innerstädtisch Getreidemarkt und Schwarzenbergplatz.

Es kam zu umfangreichen Staus und teils bis zu einer Stunde Zeitverlust, teilte der ÖAMTC der APA mit. Gegen 9.00 Uhr waren die Blockaden aufgelöst, twitterte die Landespolizeidirektion Wien. Die "Letzte Generation" sprach in einer Aussendung von rund 60 beteiligten Aktivistinnen und Aktivisten sowie 50 Teilnehmern aus der Zivilgesellschaft, darunter u.a. die weiteren Kabarettisten Benedikt Mitmannsgruber, Christoph Fritz und David Scheid. Die "Letzte Generation" forderte "wenigstens die billigsten, einfachsten Maßnahmen für eine lebenswerte Zukunft ein: Tempo 100 auf der Autobahn und ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen". Das Versagen der Bundesregierung beim Klimaschutz sei nicht mehr hinnehmbar.